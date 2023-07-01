Турончик Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турончик Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1987

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1987

Отец: Турончик Николай Александрович

Мать: не указана