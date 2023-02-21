Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Федор Петров

Мать: Анна Ефимова

Смерть
Неизвестно
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