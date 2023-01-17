Мухина (Фрейберг) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1980
Рождение ребёнка
09.10.2003
Сын: Чичканов Данил Вячеславович
Отец ребёнка: Чичканов Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
25.03.2010
Дочь: Чичканова Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Чичканов Вячеслав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
В разводе с 2011 г.. Имеем двоих детей от брака