Мухина (Фрейберг) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Фрейберг) Наталья Владимировна

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

18.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1980

Отец: Фрейберг Владимир Викторович

Мать: Фрейберг Ольга Петровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.2003

Сын: Чичканов Данил Вячеславович

Отец ребёнка: Чичканов Вячеслав Александрович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.2010

Дочь: Чичканова Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Чичканов Вячеслав Александрович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чичканов Вячеслав Александрович

В разводе с 2011 г.. Имеем двоих детей от брака
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