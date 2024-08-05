Евдокия Игнатьевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Игнатьевна

Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Егор Леонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Владимир Егорович

Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Телюков Василий Егорович

Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович

Рождение ребёнка
10.09.1922

Дочь: Киреева (Телюкова) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Телюков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Телюков Александр Егорович

Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.