Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Владимир Егорович
Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович
Рождение ребёнка
10.09.1922
Дочь: Киреева (Телюкова) Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Телюков Александр Егорович
Отец ребёнка: Телюков Егор Леонович
Смерть
Неизвестно