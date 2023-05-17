Демидова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1967

Сын: Демидов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Иванович

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