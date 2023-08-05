Шатов Игорь Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатов Игорь Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.?

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1990

Сын: Шатов Валерий Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Карина Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Галина