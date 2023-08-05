Шатов Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.?
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1990
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатова Карина Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатова Галина