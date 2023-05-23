Рязанцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рязанцев Егор Иванович

Мать ребёнка: Рязанцева ?

Верхняя Катуховка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Рязанцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Рязанцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева ?

Смерть
Неизвестно