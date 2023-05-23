Рязанцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Рязанцева ?
Верхняя Катуховка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Рязанцева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рязанцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанцева ?
Смерть
Неизвестно