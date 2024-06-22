Касьянова (Дегтярёва) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1916
Дата смерти27.03.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1916
Отец: Дегтярёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Касьянов Александр Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьянов Александр Михеевич
Смерть
27.03.1972
Похороны
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан