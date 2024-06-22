Касьянова (Дегтярёва) Вера 09.09.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касьянова (Дегтярёва) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1916

Дата смерти

27.03.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1916

Отец: Дегтярёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Касьянов Александр Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Александр Михеевич

Смерть
27.03.1972
Похороны
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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