Спорышев Роман Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спорышев Роман Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.2008

Дочь: Спорышева София Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.2011

Дочь: Спорышев Юрий Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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