Спорышев Роман Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.2008
Дочь: Спорышева София Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.2011
Дочь: Спорышев Юрий Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности