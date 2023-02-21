Чередова Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Домна Андреевна
Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Анофрий Андреевич
Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно