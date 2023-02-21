Чередова Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Домна Андреевна

Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чередов Евсей Андреевич

Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Анофрий Андреевич

Отец ребёнка: Чередов Андрей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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