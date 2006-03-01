Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадриева (Шарипова) Роза Ахметовна

Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна

Место рождения

Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Буриказган

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.03.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Шарипова Роза Ахметовна. Орден Отечественной войны II степени __.__.1923 Башкирская АССР, Альшеевский р-н, д. Идрисово. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Миниахметова (Садриева) Фануза Зуфаровна

Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич

Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич

Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Зуфар Азнабаевич

Смерть
?.03.2006
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.