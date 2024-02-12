Ипат Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипат Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Савелий Никонович

Мать: Акулина Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ипатовна

Мать ребёнка: Афросинья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитрий Ипатович

Мать ребёнка: Афросинья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Ипатовна

Мать ребёнка: Афросинья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса ипатовна

Мать ребёнка: Афросинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афросинья Егоровна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Семен Ипатович

Мать ребёнка: Афросинья Егоровна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Гаврила Ипатович

Мать ребёнка: Афросинья Егоровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Фома Ипатович

Мать ребёнка: Афросинья Егоровна

Смерть
1795

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