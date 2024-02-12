Ипат Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Савелий Никонович
Мать: Акулина Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ипатовна
Мать ребёнка: Афросинья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитрий Ипатович
Мать ребёнка: Афросинья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Ипатовна
Мать ребёнка: Афросинья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса ипатовна
Мать ребёнка: Афросинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афросинья Егоровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Семен Ипатович
Мать ребёнка: Афросинья Егоровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Гаврила Ипатович
Мать ребёнка: Афросинья Егоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Фома Ипатович
Мать ребёнка: Афросинья Егоровна
Смерть
1795