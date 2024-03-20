Бейер Емельян Романов
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения12.07.1814
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1814
Отец: Beyer Thomas Rudolph
Мать: Бейер Параскева Петрова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
18.07.1814
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровский купец Карл Лоскутов, отставного поручика Карла Брайгиля жена Наталья Петрова
Образование
С 1833
Дерптский университет
Провизор
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Фольк Софья Емельянова
Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Репман Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)
Рождение ребёнка
02.06.1846
Дочь: Клименко Антонина Емельяновна
Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)
Серпухов
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Серпухов
Аптекарь
Смерть
1872
Серпухов