Бейер Емельян Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБейер Емельян Романов

Бейер Емельян Романов

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

12.07.1814

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1814

Отец: Beyer Thomas Rudolph

Мать: Бейер Параскева Петрова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
18.07.1814
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровский купец Карл Лоскутов, отставного поручика Карла Брайгиля жена Наталья Петрова
Образование
С 1833
Дерптский университет
Провизор
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фольк Софья Емельянова

Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Бейер Роман Емельянович

Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Репман Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Рождение ребёнка
02.06.1846

Дочь: Клименко Антонина Емельяновна

Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Серпухов
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бейер Емельян Емельянов

Мать ребёнка: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Работа или профессия
Неизвестно
Серпухов
Аптекарь
Смерть
1872
Серпухов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close