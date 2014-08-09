Лабай Богдан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабай Богдан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2014

Отец: Лабай Дмитрий Павлович

Мать: Лабай Эвелина Александровна

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