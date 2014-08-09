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Лабай Богдан Дмитриевич
Лабай Богдан Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2014
Пол
Мужской
Отец
Лабай Дмитрий Павлович
1988 г.р.
Мать
Лабай Эвелина Александровна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2014
Отец:
Лабай Дмитрий Павлович
Мать:
Лабай Эвелина Александровна
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