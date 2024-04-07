Кривов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1967
Отец: Кривов Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1992
Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
22.01.1995
Дочь: Сарычева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.2001
Дочь: Кривова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.2011
Дочь: Кривова Олеся Павловна
Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна