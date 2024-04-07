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Кривов Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1967

Отец: Кривов Федор Павлович

Мать: Шабалкина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
01.03.1992

Сын: Кривов Павел Павлович

Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
22.01.1995

Дочь: Сарычева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.2001

Дочь: Кривова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
17.03.2011

Дочь: Кривова Олеся Павловна

Мать ребёнка: Логинова Светлана Николаевна

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