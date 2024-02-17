Бриежкалн/Bērzkalns/Bērzkalne/Bērzkalna Каспарс Бриежкалн/Bērzkalns/Bērzkalne/Bērzkalna/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Брежкалн Brežkalna Мильда Milda Каспаровна
Мать ребёнка: Бриежкалн/brežkalna Джули /
Руйиена, Valmieras novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бриежкалн/brežkalna Джули /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бриежкалн/brežkalna Джули /