Бриежкалн/Bērzkalns/Bērzkalne/Bērzkalna Каспарс Бриежкалн/Bērzkalns/Bērzkalne/Bērzkalna/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бриежкалн/Bērzkalns/Bērzkalne/Bērzkalna Каспарс Бриежкалн/Bērzkalns/Bērzkalne/Bērzkalna/

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
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Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Брежкалн Brežkalna Мильда Milda Каспаровна

Мать ребёнка: Бриежкалн/brežkalna Джули /

Руйиена, Valmieras novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бриежкалн/brežkalna Джули /

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бриежкалн/brežkalna Джули /

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