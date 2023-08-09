Engso (Vara) Liisa
Место рождения
Дата рождения22.09.1881
Дата смерти04.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1881
Отец: Vara (varra) Andrus
Мать: Vara Aet
Бракосочетание
05.02.1906
Муж: Engso Joosep
Супруг(-а): Joosep Engso
Рождение ребёнка
29.11.1906
Отец ребёнка: Engso Joosep
Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
11.11.1913
Сын: Engso Evald
Отец ребёнка: Engso Joosep
Смерть
04.11.1968