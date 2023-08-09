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Engso (Vara) Liisa

Место рождения

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

22.09.1881

Дата смерти

04.11.1968

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1881

Отец: Vara (varra) Andrus

Мать: Vara Aet

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
05.02.1906

Муж: Engso Joosep

Супруг(-а): Joosep Engso
Рождение ребёнка
29.11.1906

Сын: Engso (eensalu) Alfred

Отец ребёнка: Engso Joosep

Ынгу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
11.11.1913

Сын: Engso Evald

Отец ребёнка: Engso Joosep

Смерть
04.11.1968