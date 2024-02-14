Болембах Владислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1937
Дата смерти?.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1937
Отец: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болембах Людмила
Рождение ребёнка
03.12.1960
Дочь: (Болембах) Марина Владиславовна
Мать ребёнка: Болембах Людмила
Рождение ребёнка
1963
Сын: Болембах Сергей
Мать ребёнка: Болембах Людмила
Рождение ребёнка
18.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болембах Людмила
Смерть
?.06.1992