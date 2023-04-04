Поливанова (Титова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Титова) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1707

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Матвей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1707
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