Поливанова (Титова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1707
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Матвей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1707