Ловчиков Стефан Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1889
Отец: Ловчиков Николай Фёдорович
Мать: Феодора Кононовна
Рождение ребёнка
10.09.1912
Дочь: Фёкла Стефановна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
18.02.1914
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
02.03.1924
Сын: Ловчиков Фёдор Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.1927
Сын: Ловчиков Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно