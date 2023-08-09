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Ловчиков Стефан Николаевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

31.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1889

Отец: Ловчиков Николай Фёдорович

Мать: Феодора Кононовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1912

Дочь: Фёкла Стефановна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Ловчиков Егор Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.03.1924

Сын: Ловчиков Фёдор Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1927

Сын: Ловчиков Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно