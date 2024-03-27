Туктарова (Айзятуллова) Закия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туктарова (Айзятуллова) Закия

Место рождения

с. Старый Мочалей

Дата рождения

1914

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Айзетулла

Мать: не указана

с. Старый Мочалей
Смерть
2004
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