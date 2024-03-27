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Туктарова (Айзятуллова) Закия
Туктарова (Айзятуллова) Закия
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Древо
Место рождения
с. Старый Мочалей
Дата рождения
1914
Дата смерти
2004
Пол
Женский
Отец
Айзетулла
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Айзетулла
Мать: не указана
с. Старый Мочалей
Смерть
2004
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