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Коломоец Юрий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1941

Дата смерти

25.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1941

Отец: Коломоец Филипп

Мать: Макарова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
09.11.1969

Сын: Коломоец Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Коломоец Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
11.05.1978

Сын: Коломоец Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Коломоец Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломоец Геннадий Юрьевич

Мать ребёнка: Коломоец Валентина Михайловна

Смерть
25.07.2006
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