Коломоец Юрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1941
Дата смерти25.07.2006
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1941
Отец: Коломоец Филипп
Мать: Макарова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
09.11.1969
Мать ребёнка: Коломоец Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
11.05.1978
Мать ребёнка: Коломоец Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломоец Геннадий Юрьевич
Мать ребёнка: Коломоец Валентина Михайловна
Смерть
25.07.2006