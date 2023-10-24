Ярош Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрош Сергей

Ярош Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярош Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ярош Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярош Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Ярош Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярош Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Ярош Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Светлана Александровна

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