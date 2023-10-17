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(Чигинцева) Марина Сергеевна
(Чигинцева) Марина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1979
Пол
Женский
Отец
Чигинцев Сергей
Мать
Чигинцева-Зобкова (Грязнова) Нина Афанасьевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец:
Чигинцев Сергей
Мать:
Чигинцева-Зобкова Нина Афанасьевна
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