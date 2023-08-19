Ермакова (Хведун) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Хведун) Наталья Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Хведун Иван

Мать: Хведун ХХХХХ

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Зырянова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий

Смерть
Неизвестно