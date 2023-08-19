Ермакова (Хведун) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Хведун Иван
Мать: Хведун ХХХХХ
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Зырянова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий
Смерть
Неизвестно