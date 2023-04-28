Шилов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Шилов Федор Адамович
Мать: не указана
Военная служба
С 05.08.1941 по ?.09.1943
Место рождения: Смоленская обл., Ярцевский р-н, д. Свищево Дата призыва: 05.08.1941 Первомайский РВК, г. Москва Дата призыва: 05.08.1941 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.10.1943 Причина ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести на войне