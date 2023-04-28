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Шилов Николай Федорович

Место рождения

Свищево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Шилов Федор Адамович

Мать: не указана

Свищево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
С 05.08.1941 по ?.09.1943
Место рождения: Смоленская обл., Ярцевский р-н, д. Свищево Дата призыва: 05.08.1941 Первомайский РВК, г. Москва Дата призыва: 05.08.1941 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.10.1943 Причина ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести на войне
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