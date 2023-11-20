Васильцова Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977
Отец: Соколов Владимир
Мать: Соколова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1996
Сын: Васильцов Владислав Игоревич
Отец ребёнка: Васильцов Игорь Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильцов Игорь Валентинович