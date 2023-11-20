Васильцова Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильцова Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

1955 г.р.

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977

Отец: Соколов Владимир

Мать: Соколова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1996

Сын: Васильцов Владислав Игоревич

Отец ребёнка: Васильцов Игорь Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильцов Игорь Валентинович

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