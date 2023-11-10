Гнатюк (Лоптева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1969
Бракосочетание
21.10.1987
Ароматное, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.08.1988
Сын: Гнатюк Александр Александрович
Отец ребёнка: Гнатюк Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гнатюк Александр Петрович
Развод
02.05.2017