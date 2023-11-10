Гнатюк (Лоптева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатюк (Лоптева) Ольга Николаевна

Место рождения

Чуманеево, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1969

Отец: Лоптев Николай Григорьевич

Мать: Лоптева Любовь Никифоровна

Чуманеево, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
21.10.1987

Муж: Гнатюк Александр Петрович

Ароматное, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.08.1988

Сын: Гнатюк Александр Александрович

Отец ребёнка: Гнатюк Александр Петрович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гнатюк Александр Петрович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Развод
02.05.2017

Муж: Гнатюк Александр Петрович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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