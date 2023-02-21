Похомова (Рассказова) Валерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похомова (Рассказова) Валерия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1993 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Похомов Александр Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Похомов Александр Александрович

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