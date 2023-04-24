Медведева Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1976
Отец: Дрофа Валерий Тимофеевич
Мать: Дрофа Надежда Николаевна
Бракосочетание
01.09.2000
Рождение ребёнка
07.03.2003
Сын: Медведев Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Медведев Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
03.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Алексей Юрьевич