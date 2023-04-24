Медведева Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Татьяна Валерьевна

Медведева Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1976

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1976

Отец: Дрофа Валерий Тимофеевич

Мать: Дрофа Надежда Николаевна

Бракосочетание
01.09.2000

Муж: Медведев Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
07.03.2003

Сын: Медведев Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
03.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Алексей Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close