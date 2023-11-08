Шипилова (Бродникова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Бродникова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1952

Отец: Бродников Николай Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1976

Сын: Шипилов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.11.1983

Дочь: Шипилова Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипилов Николай

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