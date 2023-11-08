Шипилова (Бродникова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1952
Отец: Бродников Николай Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1976
Сын: Шипилов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.11.1983
Дочь: Шипилова Анна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипилов Николай