Топильский Николай Иванович (Иосифович)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1915 ст.
Сын: Топильский Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Топильская Надежда Иосифовна
Метрические книги Михайло-Архангельской церкви. г.Иркутск (1914 г.) 1 января 1914 — 1 января 1914 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №12, дело №2, стр. 159 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория ... Показать все
Поручитель
12.04.1920
Поручитель на свадьбе Владимира Иосифовича Шварц Благовещенская церковь г. Иркутск 1990г Метрические книги Александринской церкви, Благовещенской церкви. Богородице_Казанской церкви, о родившихся и у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно