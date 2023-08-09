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Топильский Николай Иванович (Иосифович)

Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1915 ст.

Сын: Топильский Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Топильская Надежда Иосифовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрические книги Михайло-Архангельской церкви. г.Иркутск (1914 г.) 1 января 1914 — 1 января 1914 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №12, дело №2, стр. 159 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория ... Показать все
Поручитель
12.04.1920
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Поручитель на свадьбе Владимира Иосифовича Шварц Благовещенская церковь г. Иркутск 1990г Метрические книги Александринской церкви, Благовещенской церкви. Богородице_Казанской церкви, о родившихся и у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топильская Надежда Иосифовна

Смерть
Неизвестно