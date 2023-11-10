Закружный Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Закружный Михаил ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Закружный Павел Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Закружный Семен Семенович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закружная Мария
Смерть
Неизвестно