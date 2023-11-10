Закружный Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закружный Семен Михайлович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Закружный Михаил ?

Мать: не указана

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Закружный Павел Семенович

Мать ребёнка: не указана

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Закружный Семен Семенович

Мать ребёнка: не указана

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закружная Мария

Смерть
Неизвестно
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