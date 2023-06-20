Кесаева Светлана (Хорческа) Лазаревна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кесаева Светлана (Хорческа) Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кесаев Лазерь Дзандаровичь

Мать: Нигколова Замира

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амбалов Борис Владимирович

Рождение ребёнка
05.01.1959

Сын: Амбалов Георгий Борисович

Отец ребёнка: Амбалов Борис Владимирович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Амбалова Замира Борисовна

Отец ребёнка: Амбалов Борис Владимирович

Смерть
Неизвестно

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