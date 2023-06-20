Кесаева Светлана (Хорческа) Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кесаев Лазерь Дзандаровичь
Мать: Нигколова Замира
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1959
Сын: Амбалов Георгий Борисович
Отец ребёнка: Амбалов Борис Владимирович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Амбалова Замира Борисовна
Отец ребёнка: Амбалов Борис Владимирович
Смерть
Неизвестно