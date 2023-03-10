Васильев Никифор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Никифор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Васильев Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Васильев Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Васильев Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Васильев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна

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