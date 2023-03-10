Васильев Никифор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Васильев Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Васильев Филипп Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Васильев Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Васильев Иван Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Арина Матвеевна