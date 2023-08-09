Новичихина (Назина) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения21.02.1905
Дата смерти31.01.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1905
Отец: Назин Петр Захарович
Мать: Назин Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1925
Сын: Новичихин Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Новичихин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1930
Дочь: Колтаков Акулина Филипповна
Отец ребёнка: Новичихин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1937
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Новичихин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинковская Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Новичихин Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1973
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно