Новичихина (Назина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовичихина (Назина) Прасковья Петровна

Новичихина (Назина) Прасковья Петровна

avatar

Место рождения

Нижнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.02.1905

Дата смерти

31.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1905

Отец: Назин Петр Захарович

Мать: Назин Анна Ивановна

Нижнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1925

Сын: Новичихин Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Новичихин Филипп Иванович

Нижнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1930

Дочь: Колтаков Акулина Филипповна

Отец ребёнка: Новичихин Филипп Иванович

Нижнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1937

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Новичихин Филипп Иванович

Нижнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинковская Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Новичихин Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичихин Филипп Иванович

Нижнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
31.01.1973
Нижнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Нижнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область