Мизинов Владимир Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизинов Владимир Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1969

Дочь: Сергеева -Мизинова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Мизинова Надежда

Рождение ребёнка
26.06.?

Сын: Мизинов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Мизинова Надежда

Смерть
Неизвестно
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