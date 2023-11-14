Мизинов Владимир Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1969
Дочь: Сергеева -Мизинова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Мизинова Надежда
Рождение ребёнка
26.06.?
Сын: Мизинов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Мизинова Надежда
Смерть
Неизвестно