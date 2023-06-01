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Василий Фомин
Василий Фомин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фома Кузьмин
1789 г.р.
Мать
Настасья
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Фома Кузьмин
Мать:
Настасья
Смерть
Неизвестно
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