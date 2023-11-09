Bomas (Mohuczy) Maria Apolonia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bomas (Mohuczy) Maria Apolonia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1882

Сын: Bomas Wladimir Петрович

Отец ребёнка: Bomas Piotr Antonov

Pskov, Pskov Oblast Russia
Рождение ребёнка
14.02.1883

Сын: Bomas Piotr Петрович

Отец ребёнка: Bomas Piotr Antonov

Pskov, Pskov Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.06.1885

Сын: Бомас Витольд-Адольф Петрович

Отец ребёнка: Bomas Piotr Antonov

Pskov, Pskov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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