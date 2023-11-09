Bomas (Mohuczy) Maria Apolonia
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1882
Отец ребёнка: Bomas Piotr Antonov
Pskov, Pskov Oblast Russia
Рождение ребёнка
14.02.1883
Сын: Bomas Piotr Петрович
Отец ребёнка: Bomas Piotr Antonov
Pskov, Pskov Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.06.1885
Сын: Бомас Витольд-Адольф Петрович
Отец ребёнка: Bomas Piotr Antonov
Pskov, Pskov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно