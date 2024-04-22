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Фатина Гаврилова Маргарита Константиновна

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

30.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1964

Отец: Гаврилов Константин Викторович

Мать: Шарова Гаврилова Грушуовская Тамила Николаевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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