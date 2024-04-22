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Фатина Гаврилова Маргарита Константиновна
Фатина Гаврилова Маргарита Константиновна
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Древо
Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
30.06.1964
Пол
Женский
Отец
Гаврилов Константин Викторович
1931 г.р.
Мать
Шарова Гаврилова Грушуовская Тамила Николаевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1964
Отец:
Гаврилов Константин Викторович
Мать:
Шарова Гаврилова Грушуовская Тамила Николаевна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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