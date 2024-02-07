Сироткина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Сироткин Валерий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эдита Валерьевна
Отец ребёнка: Сироткин Валерий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Валерьевна
Отец ребёнка: Сироткин Валерий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно