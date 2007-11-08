Рейман Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейман Софья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.2007

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2007

Отец: Рейман Павел Евгеньевич

Мать: Косолапова Мария Федоровна

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