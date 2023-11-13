Абдулхалимъ Абдулвалиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Абдулвали Абдулкаримов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фахриземалъ Абдулхалимова
Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хуббиземалъ Абдулхалимова
Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина
Рождение ребёнка
1835
Сын: Абдулшавия (Абдулмавлия) Абдулхалимов
Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Г)Азиза Рахметьуллина
Смерть
Неизвестно