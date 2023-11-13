Абдулхалимъ Абдулвалиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулхалимъ Абдулвалиев

Абдулхалимъ Абдулвалиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Абдулвали Абдулкаримов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Абдулхабиръ Абдулхалимов

Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фахриземалъ Абдулхалимова

Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хуббиземалъ Абдулхалимова

Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Абдулшавия (Абдулмавлия) Абдулхалимов

Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хазиахметъ Абдулхалимов

Мать ребёнка: (Г)Азиза Рахметьуллина

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Г)Азиза Рахметьуллина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close