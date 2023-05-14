Удицкий Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удицкий Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улицкая Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: Овчинникова Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улицкий Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Овчинникова Ольга Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Ольга Геннадьевна

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