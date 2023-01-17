Верховский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения09.12.1886
Дата смерти19.08.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886
Смерть
19.08.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва