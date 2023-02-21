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Лапшин Олег Валентинович
Лапшин Олег Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1963
Пол
Мужской
Отец
Лапшин Валентин Георгиевич
1938 г.р.
Мать
Лапшина Екатерина
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1963
Отец:
Лапшин Валентин Георгиевич
Мать:
Лапшина Екатерина
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