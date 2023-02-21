Лапшин Олег Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Олег Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1963

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1963

Отец: Лапшин Валентин Георгиевич

Мать: Лапшина Екатерина

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