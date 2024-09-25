Туленкова (Сухарева) Клавдия Федоровна
Место рожденияд. Чагры(Судьбищи) ...-Буяновской волости, Самарского уезда
Дата рождения28.10.1913
Дата смерти06.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1913
Отец: не указан
Запись о рождении приход села Старый Буян https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-KWTB?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-KFNR&action=view
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туленков Константин Петрович
Смерть
06.06.1980