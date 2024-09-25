Туленкова (Сухарева) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова (Сухарева) Клавдия Федоровна

Место рождения

д. Чагры(Судьбищи) ...-Буяновской волости, Самарского уезда

Дата рождения

28.10.1913

Дата смерти

06.06.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1880 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1913

Отец: не указан

Мать: Сухарева (Комкова Ефимова) Прасковья Григорьева

Запись о рождении приход села Старый Буян https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-KWTB?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V72-KFNR&action=view
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленков Константин Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туленков Константин Петрович

Смерть
06.06.1980

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