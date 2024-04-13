Симашев Александр Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1955
Сын: Симашев Валентин Александрович
Мать ребёнка: Симашева Анастасия Даниловна
Тимяшево, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно