Капцова (Бронецкая) Надежда Ивановна
Место рожденияТернопольская область, Золотниковский район, с. Гниловоды
Дата рождения09.02.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1943
Тернопольская область, Золотниковский район, с. Гниловоды
Рождение ребёнка
31.05.1964
Сын: Капцов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Капцов Анатолий Александрович
Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
16.01.1973
Дочь: Побежимова Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Капцов Анатолий Александрович