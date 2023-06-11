Капцова (Бронецкая) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Бронецкая) Надежда Ивановна

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Место рождения

Тернопольская область, Золотниковский район, с. Гниловоды

Дата рождения

09.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1943

Отец: Бронецкий Иван Онофреевич

Мать: Бронецкая Текля Томкивна

Тернопольская область, Золотниковский район, с. Гниловоды
Рождение ребёнка
31.05.1964

Сын: Капцов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Капцов Анатолий Александрович

Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
16.01.1973

Дочь: Побежимова Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Капцов Анатолий Александрович