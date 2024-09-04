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Алгазин Андрей Ерофеевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

23.11.1913

Дата смерти

09.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913

Отец: Алгазин Ерофей Григорьевич

Мать: Алгазина Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Ирина Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.11.1913 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1125 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1913 год | Стр.13 | 19. | Месяц, число, место рождения: | Ноября двадцать третьего числа тысяча де... Показать все
Смерть
09.01.1943

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