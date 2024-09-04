Алгазин Андрей Ерофеевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения23.11.1913
Дата смерти09.01.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Ирина Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.11.1913 ст.
Ф.16, оп.2, д. 1125 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1913 год | Стр.13 | 19. | Месяц, число, место рождения: | Ноября двадцать третьего числа тысяча де... Показать все
Смерть
09.01.1943